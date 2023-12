Mexique: inauguration du train Maya, le méga-projet contesté du président Lopez Obrador

Le premier tronçon de ce projet colossal relie sur 473 km la ville coloniale de Campeche et la station balnéaire de Cancun, principale destination touristique du pays avec 34 millions de visiteurs étrangers entre janvier et octobre, selon les chiffres officiels.

Des billets ont été mis à la vente. Un trajet Cancun-Merida (300 km) coûte entre 735 et 1.173,50 pesos (soit entre 43 et 68 dollars).

- "Ecocide" -

L'administration du train a été confiée au secrétariat (ministère) de la Défense par le président qui compte sur l'armée pour lutter contre la corruption dans le financement de ces grands projets qui incluent également un nouveau aéroport inauguré en 2022 dans le nord de Mexico.

Le train, dont les wagons ont été construits par l'entreprise française Alstom dans son usine du centre du Mexique, à Ciudad Sahagun, représente l'un des principaux projets d'infrastructure du gouvernement de M. Lopez Obrador.

Le premier président de gauche du Mexique affirme que le projet qui, dans une deuxième phase, inclura des wagons de marchandises, stimulera l'économie du sud-est du pays, une région à la traîne par rapport au nord industrialisé, à la frontière des États-Unis.

Avant l'inauguration, le président a déclaré que le projet, qui combinera des trains électriques et au biodiesel, aura un effet multiplicateur sur le reste du Mexique, notant que plusieurs intrants ont été fabriqués localement.

L'itinéraire du train comprend des parties dans la paradisiaque Riviera Maya, qui englobe une région de jungle considérée comme la deuxième plus grande réserve forestière d'Amérique latine après l'Amazonie, ainsi que des rivières souterraines et des cénotes, ces réseaux de puits d'eau douce souterrains d'une grande valeur historique et touristique.

Les défenseurs de l'environnement estiment que le projet endommage l'écosystème et menace d'un "écocide". Ils ont saisi la justice qui a suspendu un temps les travaux, réalisés par l'armée et des entreprises privées, sur un tronçon de 130 km reliant Cancun à Tulum.

Greenpeace et d'autres ONG ont notamment averti que le train menaçait de contaminer les cénotes et les rivières souterraines et d'affecter la flore et la faune.

Le président Lopez Obrador a répondu à ces accusations par un décret déclarant que ces travaux d'infrastructure relevaient de la "sécurité nationale", et le chantier a repris.

Il a aussi promis de planter des millions d'arbres dans les zones concernées, alors que le site Animal Politico a dévoilé en février que 3,4 millions d'arbres avaient été abattus.