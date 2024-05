Mexique: neuf corps retrouvés dans un Etat en proie à une escalade de la violence

Dans un communiqué, le bureau du procureur de Zacatecas a indiqué que "neuf corps sans vie ont été retrouvés, tous de sexe masculin", sans donner plus de détails.

Concernant les corps découverts mardi, "cinq victimes ont été identifiées et (les corps) ont été remis à leurs familles", a précisé cette source.

Le secteur de Morelos et Fresnillo se trouve sur un axe du narcotrafic que se disputent les deux cartels les plus violents du Mexique, Sinaloa et Jalisco Nueva Generacion, d'après les autorités.

Durant le week-end, des groupes criminels avaient bloqué des routes et brûlé des voitures en réponse à l'arrestation de 13 délinquants présumés à Fresnillo.