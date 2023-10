Mexique : saveurs et souvenirs pour ne pas oublier les disparus

Quelque 3.700 personnes y sont portées disparues, sur les plus de 112.000 disparitions enregistrées au Mexique, la majeure partie depuis 2006 et le début d'une guerre déclenchée par le gouvernement contre le trafic de drogue qui a vu la violence exploser et notamment les extorsions et les recrutements forcés.

L'argent provenant de la vente du livre permet à une quarantaine de femmes de procéder aux inlassables recherches pour tenter de retrouver leurs proches.

Un oignon, des tomates, du piment… Yadira Martinez prépare les "œufs à la mexicaine aux haricots frits" que son fils Jaime aimait tant, jusqu’à sa disparition en 2018 à l’âge de 22 ans.