Mexique: un rituel du feu pour l'an neuf, la culture indigène et les forêts

"Je ne me fatigue pas", souffle Catellana Nambo, 80 ans, au terme d’une procession de près de 100 km pour le Nouvel An du peuple indigène Purepecha, lors d'un rituel du feu à travers les montagnes verdoyantes dans l’Ouest du Mexique.

La procession aux flambeaux avait été oubliée pendant longtemps avant d’être ravivée par le peuple Purepecha lui-même, aidé d’historiens et d’anthropologues.

"Lorsque les Espagnols sont arrivés, ils nous ont enlevé notre façon de nous habiller, notre façon de parler, mais nous essayons de retrouver les coutumes de nos ancêtres”, explique Catellana Nambo, agricultrice à 80 ans.

“Nous intégrons de plus en plus de jeunes, (...) les enfants parlent maintenant bien le Purepecha, et nous sommes fiers d'être des Purepechas", ajoute-t-elle.