Michael Cohen, le "pitbull" devenu bête noire de Trump

Avec Michael Cohen, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, on se retrouve immédiatement plongé dans l'ambiance d'un feuilleton télévisé sur les milieux troubles de New York, où experts en combines et juristes peu regardants font des affaires juteuses. Au côté de l'actrice de films X Stormy Daniels, l'homme de 57 ans est le témoin phare du procès du milliardaire, au tribunal de Manhattan où il est arrivé lundi sans s'exprimer.

Le New-Yorkais aux cheveux poivre et sel pourrait aussi figurer dans un film de Martin Scorsese, qui sait si bien dépeindre le machisme des puissants, les serments d'allégeance, la porosité entre la pègre et les élus. Comme le réalisateur de "Taxi Driver", Michael Cohen s'est intéressé aux fameux taxis jaunes, investissant avec sa femme ukrainienne dans des licences qui à une époque valaient une fortune. Et comme le chauffeur joué par Robert de Niro, serinant devant son miroir "You talkin' to me?", l'avocat a un ton sec et tranchant, sur fond d'accent de Long Island.

"Qui c'est qui le dit ?" a-t-il un jour cinglé à l'endroit d'une journaliste de CNN, lui coupant abruptement la parole à propos de sondages défavorables à son employeur. - "Pitbull" - Longtemps M. Cohen fut un fidèle parmi les fidèles de Donald Trump, allant jusqu'à être présenté ironiquement comme le sixième enfant du magnat de l'immobilier. Il confie alors être prêt à prendre une balle à la place du grand patron.