Microsoft étend son empire d'intelligence artificielle à l'étranger

Depuis, le fabricant de Windows et son concurrent Google rivalisent à coup d'outils pour produire du texte, des images ou des lignes de code sur simple requête en langage courant.

Meta et Amazon leur ont emboîté le pas, avec des modèles toujours plus perfectionnés (la technologie sous-jacente) et des assistants d'IA pour le grand public et les entreprises.

Tous investissent massivement. Ces milliards de dollars, c'est "la mise" nécessaire pour "faire partie de l'élite", commente Jeremy Goldman, analyste chez Emarketer.