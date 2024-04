Microsoft va investir près de 3 milliards de dollars pour doper l'IA au Japon

Le géant technologique américain s'est également engagé à investir dans la formation en IA de trois millions de travailleurs japonais au cours des trois prochaines années, et a annoncé l'ouverture de son premier laboratoire à Tokyo, Microsoft Research Asia, qui travaillera sur l'IA et la robotique.

L'accord comprend la fourniture de "ressources informatiques plus avancées", a-t-il détaillé, y compris des puces informatiques ultra perfectionnées (des GPU), cruciales pour l'entraînement de modèles d'IA, et un renforcement des infrastructures de Microsoft dans le "cloud" (stockage informatique dématérialisé) au Japon.

L'IA est de plus en plus perçue par des entreprises nippones comme un moyen d'améliorer la productivité du travail dans le pays, qui est parmi les plus faibles au sein des pays de l'OCDE, à cause notamment d'un marché nippon de l'emploi encore rigide et d'une culture d'entreprise hiérarchique reposant sur l'ancienneté.