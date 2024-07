Milei déclenche une querelle diplomatique avec la Bolivie et zappe le sommet du Mercosur

En signe de mécontentement face au parti pris du président argentin, la Bolivie a rappelé lundi son ambassadeur en Argentine pour consultations.

Parallèlement, le ministère bolivien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur argentin à La Paz pour lui faire part de son "rejet énergique des déclarations" faites par le bureau du président Milei.

M. Milei avait déjà déclenché des querelles diplomatiques avec le Brésil et l'Espagne, et leurs dirigeants de gauche, le président Luiz Inacio Lula da Silva et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.