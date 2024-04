Mission ExoMars: contrat de 500 millions d'euros de l'ESA pour Thales Alenia Space

Thales Alenia Space a annoncé mardi la signature d'un contrat de 522 millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de la mission ExoMars, qui vise un lancement vers la planète rouge fin 2028.

La société conjointe entre Thales et Leonardo a signé un contrat-cadre qui "couvre le développement du module de rentrée, descente et atterrissage" et "les activités de maintenance et mise à niveau des véhicules déjà fabriqués pour la mission de 2022", selon un communiqué.