MLS: Messi double passeur avec Miami pour une victoire de prestige à Los Angeles

Avec deux passes décisives de Lionel Messi, l'Inter Miami s'est imposé 3-1 dimanche sur la pelouse du Los Angeles FC, champion MLS en titre, livrant globalement sa prestation la plus aboutie depuis l'arrivée dans ses rangs du champion du monde argentin.

"Je me sens bien physiquement" a déclaré à la fin du match Messi, transféré au mois d'août du Paris SG: "Grâce à Dieu je peux continuer à jouer et à aider l'équipe d'une façon ou d'une autre, et j'espère que nous allons continuer dans cette dynamique".