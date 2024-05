Mobilisation propalestinienne: l'université Columbia annule sa grande cérémonie de remise de diplômes

Partager:

L'université Columbia à New York, épicentre du mouvement propalestinien des campus américains, a annoncé lundi renoncer à sa grande cérémonie de remise de diplômes et privilégier des événements modestes et "festifs", après trois semaines de colère condamnée par Joe Biden et réprimée par la police. L'établissement privé et réputé du nord de Manhattan, où des activistes et des étudiants ont été délogés le 30 avril par des centaines de policiers anti-émeute, a annulé de fait "la grande cérémonie de l'université prévue le 15 mai".

Ces "graduations" aux Etats-Unis représentent le grand rendez-vous institutionnel de la vie universitaire et scolaire du pays quand, à la fin du printemps, étudiants et élèves en tenue traditionnelle sont mis à l'honneur par le corps enseignant devant leurs familles. "Toutes les cérémonies scolaires programmées sur la pelouse sud du campus Morningside seront déplacées" de cet immense site ouvert et arboré du nord de Manhattan vers un complexe sportif, a indiqué Columbia, qui accueille 37.000 étudiants et des milliers de professeurs et membres du personnel. Cette prestigieuse université privée, au budget d'une grande entreprise financée par des donateurs et des investissements financiers, a été secouée depuis le 17 avril par des manifestations et l'occupation d'une pelouse et d'un bâtiment.

- Etudiants non violents - Avant que ces militants et étudiants propalestiniens non violents ne soient délogés par la police de New York à la demande écrite de la présidente de Columbia, Minouche Shafik. Leur "village", un campement de quelques tentes, a aussi été démantelé la semaine dernière, comme dans nombre d'universités de la Californie à la côte est en passant par le sud et le centre des Etats-Unis.