Modi dit à Poutine être favorable à une fin "rapide" de la guerre en Ukraine

M. Modi, 73 ans, maintient un équilibre délicat entre la poursuite de liens historiquement proches entre l'Inde et la Russie et la recherche de partenariats de sécurité plus étroits avec les pays occidentaux pour faire rempart à son rival régional chinois.

New Delhi a évité de condamner explicitement l'invasion de l'Ukraine par la Russie de février 2022, invitant plutôt les deux parties à résoudre leurs différends par le dialogue.