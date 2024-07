Moins de cocaïne saisie dans les ports néerlandais au premier semestre

Lors du premier semestre de l'année, les douanes néerlandaises ont intercepté moins de drogue qu'à la même période l'an dernier, indiquent-elles mardi. Seules 16 tonnes de cocaïne ont ainsi été saisies dans les ports maritimes des Pays-Bas, contre 28 tonnes au cours des six premiers mois de 2023.

Parmi les mesures figure la coopération avec les pays d'Amérique latine mais aussi au niveau européen, pour empêcher autant que possible le trafic de stupéfiants. Le nombre d'employés impliqués dans les contrôles des conteneurs a également été réduit tandis que les opérations sont annoncées moins longtemps à l'avance pour éviter que l'information ne filtre dans les milieux criminels.

Les douanes interprètent cette baisse comme une preuve que les mesures visant à éviter l'importation de stupéfiants fonctionnent. Le trafic de drogue via les ports néerlandais serait ainsi devenu moins intéressant.

Selon les douanes néerlandaises, une tendance similaire à la baisse est constatée dans d'autres ports maritimes d'Europe du Nord. Cela ne signifie pas pour autant que le trafic de drogue a disparu mais plutôt que les criminels empruntent d'autres itinéraires, selon les douanes. Le tableau est plus mitigé en Europe du Sud où davantage de cocaïne a été découverte dans les entrepôts mais moins à bord des navires.

Quant au trafic via le fret aérien, les douanes néerlandaises parlent d'une tendance stable. Au premier semestre, 720 kilos de poudre blanche ont été saisis, contre 680 kilos à la même période l'an dernier.

Par ailleurs, 6.300 colis ont été interceptés au cours des six premiers mois de l'année contenant des stupéfiants, principalement des drogues synthétiques comme l'ecstasy/MDMA, le LSD et l'amphétamine, mais aussi du cannabis et de la cocaïne. Au premier semestre 2023, le chiffre était au-delà de 9.000.