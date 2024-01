Moïse Katumbi appelle à l'opposition pacifique face à une présumée fraude électorale

L'opposant congolais Moïse Katumbi, arrivé second à l'élection des 20 et 21 décembre derniers derrière Félix Tshisekedi, avec 18,08% des suffrages, s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce des résultats à travers un message vidéo, pour dénoncer de présumées fraudes électorales et inviter, sur cette base, les citoyens congolais à contester résultats des élections.

"Par des actions pacifiques et démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin avec le dirigeant de notre choix", a déclaré le leader du parti "Ensemble pour la République", se basant sur l'article 64 de la Constitution congolaise, qui invite selon lui "à s'opposer à tout groupe qui veut prendre le pouvoir et s'y maintenir en dehors de la volonté du peuple congolais".

Dimanche dernier, à l'annonce des résultats, neuf candidats à la présidentielle, parmi lesquels Moïse Katumbi, avaient déjà appelé à l'annulation des élections en raison de supposées fraudes électorales, constatées lors du scrutin. Ils pointaient notamment du doigt des "violations de la loi électorale", dont "la poursuite illégale" du vote pendant six jours, l'existence de bureaux de vote parallèles, le contrôle des machines à voter par les candidats du régime en place ainsi que d'autres irrégularités.