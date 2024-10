Moldavie: le "non" à une adhésion à l'UE l'emporte, selon des résultats partiels

Les Moldaves, appelés à se prononcer dimanche sur l'inscription dans la Constitution de l'objectif d'adhésion à l'Union européenne (UE), ont voté majoritairement "non", lors d'un référendum organisé dans l'ex-république soviétique, selon des résultats partiels publiés par la Commission électorale.

Après dépouillement de plus de 40% des bulletins, le "non" a recueilli 56% des suffrages, contre 44% pour le "oui", un résultat qui serait une surprise s'il se confirme. La tendance pourrait toutefois s'inverser alors que de nombreux votes restaient à compter dans la capitale Chisinau, plus favorable à l'UE.