Mondiaux de gym: 21e titre mondial pour Biles, reine incontestée du concours général

C'est la 27e fois que l'Américaine montait sur un podium mondial et, malgré la routine, c'est les yeux humides que la gymnaste de désormais 26 ans est montée sur la plus haute marche. "En fait, j'avais un truc dans l'oeil que je n'arrivais pas à enlever, je vous jure que c'est vrai", a-t-elle justifié.

"Mais j'étais quand même émue! Il y a dix ans, j'ai gagné ici mon premier titre mondial et on est de retour ici. Ca veut dire beaucoup de choses pour moi, vu comment je me suis battue pour revenir et pour me sentir assez confiante pour concourir."

Avec encore deux jours de compétition, tout porte à croire que la moisson de médailles de l'Américaine va encore s'enrichir puisqu'il lui reste quatre finales à disputer.