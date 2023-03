Montagnes russes pour les prévisions de la Fed après la faillite de SVB

Virage à 180 degrés autour de la Fed: la faillite de la banque SVB pourrait faire ralentir les hausses de taux, voire même en sonner le glas, quand un relèvement plus fort que prévu était attendu il y encore quelques jours. "Les développements récents augmentent significativement la probabilité que (la Fed) s'abstienne de remonter les taux le 22 mars", lors de sa prochaine réunion, indiquent dans une note les analystes de Wells Fargo. Ils anticipent ainsi un maintien des taux dans leur fourchette actuelle de 4,50 à 4,75%. Car la faillite ces derniers jours de la Silicon Valley Bank (SVB) et de deux plus petits établissements, Signature Bank et Silvergate Bank fait trembler le monde bancaire et, plus largement, la finance mondiale.

Et ces anticipations marquent un rapide et spectaculaire revirement par rapport à la semaine dernière. Le président de la Fed, Jerome Powell, venait alors d'avertir que l'inflation restait bien trop forte, et que les taux pourraient grimper plus que prévu. La grande majorité des acteurs du marché tablait alors sur un fort relèvement d'un demi-point de pourcentage (50 points de base). Un rebond par rapport au précédent, d'un quart de point seulement (25 points de base).

- "Approche plus progressive" - "La semaine a commencé avec Jerome Powell suggérant (...) une réponse politique encore plus agressive et s'est terminée par l'effondrement de deux banques américaines de taille moyenne", SVB et Signature Bank, relève Neil Shearing, chef économiste pour Capital Economics, dans une note. Et selon lui, "les retards avec lesquels la politique (de la banque centrale) est effective sont une raison d'adopter une approche plus progressive (...) à partir de maintenant". Car la priorité actuelle de la Fed est de lutter contre l'inflation, de 6,4% sur un an en janvier, selon l'indice CPI, qui fait référence. Les données de février seront publiées mardi matin. Pour cela, elle relève, depuis un an, son principal taux directeur, ce qui renchérit le coût du crédit pour faire ralentir la consommation. Avec un effet toutefois limité jusqu'à présent. Mais les conséquences de ses actions mettent des mois à se faire pleinement sentir. Le chiffon rouge de la récession est ainsi agité régulièrement.

La Fed est prête "à resserrer jusqu'à ce que quelque chose casse. L'effondrement de SVB et la saisie de Signature Bank sont des signes que cela commence à se produire", a commenté John Canavan, économiste pour Oxford Economics. - "Pas être trop prompts" - Ce ne sont donc finalement ni les chiffres de l'inflation, ni ceux de l'emploi, qui pourraient avoir le plus fort impact sur la politique de la Fed, mais ces faillites bancaires. Et pour la suite, la Fed ne pourra relever encore ses taux "que si les marchés financiers et le système bancaire montrent des signes de stabilisation", soulignent les analystes de Wells Fargo. Attention cependant: "ceux qui pensent que la Fed pourrait mettre fin à son cycle de resserrement plus tôt en raison des tensions actuelles sur le secteur bancaire peuvent se tromper", avertit Gregory Daco, économiste pour EY Parthenon, dans une note. Car si "les développements récents favoriseront probablement une hausse des taux" de 25 points de base la semaine prochaine, "nous ne devrions pas être trop prompts à écarter la possibilité d'une augmentation des taux de 50 points de base", selon lui. Plus d'un tiers des acteurs du marché s'attendent à une pause la semaine prochaine, pour la première fois depuis janvier 2022, selon l'évaluation de CME Group. Les deux autres tiers anticipent une hausse de 25 points de base. Une vague de retraits bancaires a provoqué la défaillance de trois banques américaines la semaine dernière, dont SVB, qui ne parvenait plus à faire face aux retraits massifs de ses clients, et a été fermée vendredi par les autorités américaines. Ces dernières ont annoncé dimanche une série de mesures pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain et vont notamment garantir le retrait de l'intégralité des dépôts de SVB.