Moratoire d'un an sur les permis d'armes à feu en Thaïlande après plusieurs fusillades

La Thaïlande a interrompu mercredi la délivrance de nouveaux permis de port d'armes, et ce pendant un an, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur, après une série de fusillades mortelles qui ont choqué le royaume.

Ce moratoire entre en vigueur immédiatement, a précisé le ministère, et fait suite à un débat de société sur le contrôle des armes à feu après des incidents meurtriers, dans un pays où les armes circulent très largement.

En octobre, un garçon de 14 ans a ouvert le feu dans l'un des principaux centres commerciaux de Bangkok, tuant trois personnes. Un an plus tôt, un ancien policier armé d'un pistolet et d'un couteau qu'il possédait légalement a fait 36 victimes, essentiellement des jeunes enfants dans une crèche.