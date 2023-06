Mort de Nahel: la tension monte avec la nuit dans la métropole lilloise sous haute surveillance

Une mairie de quartier incendiée, une autre caillassée, des pillages et dégradations: dans la métropole lilloise, un jeu du chat et de la souris s'est enclenché dans la nuit de jeudi à vendredi entre de petits groupes dispersés et un important dispositif policier.

Dans le quartier populaire lillois de Wazemmes, des pompiers finissent après minuit d'éteindre un incendie qui a endommagé le rez-de-chaussée de la mairie de quartier.