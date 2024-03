Mort de Navalny: le Canada annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

Le Canada a annoncé dimanche de nouvelles sanctions contre des fonctionnaires russes après la mort d'Alexeï Navalny, pour les "violations flagrantes et systématiques" des droits humains commises par la Russie.

Six hauts fonctionnaires et membres du personnel de haut rang des services des poursuites pénales, judiciaires et correctionnels sont visés par cette nouvelle série de sanctions canadiennes.

Dans un communiqué, Ottawa a indiqué que ces responsables "ont participé à la violation des droits de la personne de M. Navalny, à son châtiment cruel et, ultimement, à sa mort".