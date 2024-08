Mort du chef du Hamas: la Turquie décrète un jour de deuil national vendredi

"Un deuil national d'une journée a été décrété demain (vendredi 2 août) afin de témoigner notre soutien à la cause palestinienne et notre solidarité avec nos frères et sœurs palestiniens", a annoncé le chef de l'État turc sur le réseau social X, déplorant le "martyre" de M. Haniyeh.

M. Erdogan a condamné mercredi l'"assassinat perfide" de son "frère" Ismaïl Haniyeh, œuvre selon lui de "la barbarie sioniste".