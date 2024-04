Mort du petit Emile: les enquêteurs toujours sur le terrain pour faire émerger une piste

Le lieu de découverte des vêtements et ossements -une partie du crâne et des dents- de l'enfant se situe à environ 1,7 km du hameau, à 25 minutes de marche pour un adulte.

"Tout est possible. Il peut avoir roulé sous une pierre dans un endroit qui était vraiment inaccessible. Mais tout a été ratissé et ce qui me paraît le plus bizarre, c'est que les chiens n'aient pas retrouvé sa trace", a témoigné auprès de l'AFPTV Stéphane Kohler, un habitant du Vernet de 49 ans.

"La topographie ici au Vernet est vraiment particulière, on a beaucoup de ravins, des pentes escarpées, des ronces, la végétation en été est très fournie (...). Oui, on peut imaginer que l'enfant se soit retrouvé, en cas de chute dans un trou, sous une pierre recouvert par des ronces. Et dans une configuration telle qu'un drone thermique n'ait pas pu l'identifier", a également estimé Magali Lamy, 48 ans, autre habitante du Vernet.