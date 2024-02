Moscou et Caracas vont renforcer leur coopération en matière d'énergie, y compris nucléaire

La Russie et le Venezuela ont convenu mardi d'élargir leur coopération pétrolière et envisagé une "utilisation pacifique de l'énergie nucléaire" lors d'une visite à Caracas du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

"Nous avons défini les domaines importants de notre coopération", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse et selon la traduction officielle, évoquant "l'élargissement de la coopération dans la production de pétrole, le développement des champs de gaz, l'agriculture, la médecine et les produits pharmaceutiques".

Nicolas Maduro a exprimé à maintes reprises son soutien à la Russie et à Vladimir Poutine avant et après le début de la guerre en Ukraine.

Moscou a pour sa part apporté son soutien à Caracas face à la batterie de sanctions imposée par les Etats-Unis pour tenter, en vain, de déloger M. Maduro du pouvoir.

"Le Venezuela est l'un des amis les plus proches et les plus fiables d'Amérique latine et du monde en général. Nous sommes unis par des relations étroites de partenariat stratégique", a assuré M. Lavrov.

A Cuba, lundi, il a fustigé la "domination" et l'"hégémonie" des Etats-Unis et des pays occidentaux sur l'ordre mondial.

Après sa visite au Venezuela, M. Lavrov se rendra au Brésil pour assister à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.