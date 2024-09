Mouvement de grève en Israël pour exiger un accord sur les otages

Un mouvement de grève a débuté lundi en Israël à l'appel de la puissante centrale syndicale Histadrut en vue d'accroître la pression sur le gouvernement pour obtenir la libération des otages retenus à Gaza, au lendemain de manifestations qui vont se poursuivre après la mort de six d'entre eux.

Cette mobilisation intervient après l'annonce dimanche par l'armée israélienne de la découverte des corps de six otages dans la bande de Gaza, théâtre d'une guerre dévastatrice opposant depuis bientôt onze mois Israël au mouvement islamiste palestinien Hamas.

Plusieurs municipalités ont annoncé lundi observer la grève, notamment celles de Tel-Aviv et Haifa où les écoles et collèges sont fermés jusqu'à 11H45. D'autres comme Jérusalem et Ashkelon ne participent pas au débrayage.

Les transports publics, gérés par des entreprises privées, sont partiellement touchés par la grève.

A l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, des dizaines de passagers attendaient aux comptoirs d'enregistrement dans la matinée, après le retard de certains vols, selon des images de l'AFPTV.

Depuis des mois, les médiateurs -- Qatar, Egypte, Etats-Unis -- tentent de convaincre le Hamas et Israël de conclure un accord en vue d'un cessez-le-feu assorti d'un échange d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël, mais sans succès jusque-là.