MSF annonce la mort de deux de ses médecins dans le nord de la bande de Gaza

"D'autres membres du personnel médical, y compris du personnel MSF, ont également été gravement blessés", ajoute l'ONG qui souligne avoir régulièrement informé les parties au conflit entre Israël et le Hamas que cet hôpital était bien fonctionnel ainsi que sur la présence de son personnel dans l'établissement. "Les coordonnées GPS ont également été communiquées aux autorités israéliennes hier (lundi, NDLR)."

L'ONG condamne "cette frappe de la manière la plus forte" et appelle "une fois de plus au respect et à la protection des installations médicales, du personnel et des patients".