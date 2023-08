MSF dénonce l'échec de l'ONU à aider les populations des zones rebelles en Syrie

Selon l'ONU, plus de quatre millions de personnes, qui vivent dans des territoires tenus par des djihadistes et des rebelles dans le nord-ouest, ont besoin d'aide humanitaire pour survivre, plus de 12 ans après le début de la guerre en Syrie.

Un mécanisme mis en place en 2014 par une résolution permettait à l'ONU d'acheminer à ces habitants depuis la Turquie voisine et via le poste-frontière de Bab al-Hawa nourriture, eau et médicaments, et ce en se dispensant de l'autorisation de Damas.

Mais le 11 juillet, après un veto de la Russie au Conseil de sécurité, ce mécanisme n'a pas été renouvelé. Les convois de l'ONU pouvaient cependant utiliser deux autres points de passage via la Turquie, Bab al-Salama et al-Rai, autorisés par le président Bachar al-Assad après les séismes de février. Mais cette autorisation expire le 13 août.