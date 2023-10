MSF exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Depuis le vendredi 27 octobre, les bombardements des forces israéliennes se sont intensifiés à un degré jamais atteint. "Le nord de Gaza est rasé mais l'entièreté de la bande est touchée et les civils n'ont aucun endroit où s'abriter", souligne l'organisation, qui signale également avoir perdu le contact avec la plupart de son personnel palestinien depuis la coupure totale des communications et du courant.

"La communauté internationale doit prendre des mesures plus énergiques pour inciter Israël à mettre fin à l'effusion de sang. Les personnes sont tuées et déplacées de force de leurs maisons, et l'eau et le carburant commencent à manquer", ajoute-t-elle