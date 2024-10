MSF a pris en charge plus de 27.500 patients blessés par la violence à Gaza

Les équipes de Médecins sans frontières (MSF) ont pris en charge plus de 27.500 patients souffrant de blessures liées à la violence, dont plus de 80% ont été causées par des bombardements, depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza après les attentats du 7 octobre. L'ONG communique ces chiffres vendredi alors qu'elle exige que la "guerre totale d'Israël cesse" et qu'elle demande aux alliés d'Israël d'arrêter de l'autoriser.