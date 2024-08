Muhammad Yunus, "le banquier des pauvres" du Bangladesh

"Le banquier des pauvres" et lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus va prendre la tête d'un gouvernement intérimaire au Bangladesh, au surlendemain de la fuite de la Première ministre Sheikh Hasina, qui l'avait ciblé dans ses discours et sur le plan judiciaire.

Le gouvernement de Mme Hasina, dont le mandat a duré 15 ans et s'est soldé par sa démission précipitée lundi et la reprise en main du pays par l'armée, s'est montré de plus en plus ferme dans sa répression de l'opposition politique, et la popularité de l'économiste avait fait de lui un rival potentiel.

Les chefs de file de la protestation étudiante, dont les contestations ont conduit lundi à l'éviction de Mme Hasina, souhaitaient que Muhammad Yunus dirige un gouvernement intérimaire.

La décision "de former un gouvernement intérimaire(...) avec Yunus comme chef" a été prise lors d'une rencontre entre le président Mohammed Shahabuddin, des hauts dignitaires de l'armée et des responsables du collectif Students Against Discrimination (Etudiants contre la discrimination), principal mouvement à l'origine des manifestations initiées début juillet, a annoncé la présidence tôt mercredi.