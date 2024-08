Multiplication des appels à quitter le Liban, frappe israélienne meurtrière contre deux écoles à Gaza

Rabih DAHER

Les appels aux ressortissants étrangers à quitter le Liban se multiplient dimanche, face aux craintes d'une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre, après les assassinats du chef du Hamas et du chef militaire du Hezbollah libanais.

Dans la bande de Gaza, la Défense civile a annoncé qu'une frappe israélienne sur deux écoles à Gaza-ville (nord) abritant des déplacés avait fait au moins 30 morts, "principalement femmes et enfants". L'armée israélienne a confirmé avoir frappé ce complexe scolaire, qui abritait selon elle un centre de commandement du Hamas.