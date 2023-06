Musk rencontre Modi pour discuter des investissements en Inde

Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, a déclaré mercredi qu'il avait discuté d'éventuels "investissements importants" en Inde après avoir rencontré le Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis.

Narendra Modi "nous pousse à faire des investissements importants en Inde, ce que nous avons l'intention de faire", en essayant de "trouver le bon moment", a déclaré le milliardaire.

New Delhi a ces dernières années déroulé le tapis rouge aux principaux investisseurs et entreprises mondiales, y compris les géants de la technologie comme Google et Apple.