"N'affamez pas Gaza!" Les voix inaudibles de jeunes activistes israéliens

Une trentaine de véhicules, un peu plus de militants, un camion de 7 tonnes à peine rempli: le convoi organisé par le mouvement Standing Together (Ensemble), qui revendique 5.000 membres, était éminemment symbolique.

Ils sont une "toute petite minorité", leur voix est quasiment inaudible, et ils le savent. Mais quelques dizaines de jeunes activistes israéliens ont malgré tout organisé jeudi un très symbolique convoi d'aide alimentaire vers la bande de Gaza, vite refoulé par la police.

Mais le but est de faire entendre "une autre voix" et de démontrer "qu'il y a des gens dans notre société estimant que ce qui se passe à Gaza est inacceptable", martèle Nadav Shofet, un des organisateurs de l'opération, la première du genre depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien il y a cinq mois.

Comme lui, les jeunes militants, qui se retrouvent tôt le matin sur un parking d'une gare de Tel-Aviv, se disent révoltés par la situation humanitaire "insupportable" dans le territoire palestinien où, selon l'ONU, 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine.

S'ils arborent pour la plupart des T-shirts violet avec l'inscription "N'affamez pas la population de Gaza!", tous prennent aussi soin d'attacher au rétroviseur de leur voiture le ruban jaune symbolisant la nécessité du retour des otages israéliens retenus encore à Gaza, qui sont encore 130 selon Israël, dont 31 seraient morts.