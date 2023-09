Nagorny Karabakh: des dizaines de milliers de réfugiés continuent d'affluer en Arménie

L'Azerbaïdjan s'est engagé à permettre aux rebelles qui rendraient leurs armes d'aller en Arménie, et a ouvert dimanche la seule route reliant le Nagorny Karabakh à ce pays, quatre jours après la capitulation des séparatistes et un accord de cessez-le-feu qui place sous le contrôle de Bakou la région d'environ 120.000 habitants, peuplée majoritairement d'Arméniens.

L'afflux de réfugiés a entraîné d'immenses embouteillages. Un flot ininterrompu de véhicules transportant des familles et leurs affaires empilées sur les toits défile jour et nuit devant le dernier poste de contrôle azerbaïdjanais avant le territoire arménien, via le corridor de Latchine.

Beaucoup disent avoir mis 24 heures à faire les 80 kilomètres séparant la "capitale" séparatiste, Stepanakert, de la frontière. Un trajet effectué sans nourriture et parfois sans eau: le Nagorny Karabakh, soumis au blocus de l'Azerbaïdjan depuis des mois, manque de tout.