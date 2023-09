Nagorny Karabakh: des milliers de réfugiés se pressent à la frontière arménienne

Lundi soir, en plein exode, un dépôt de carburant a explosé dans l'enclave majoritairement peuplée d'Arméniens, faisant au moins 20 morts et 280 blessés, ont annoncé mardi les autorités séparatistes, qui ont demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe. "Des dizaines de patients sont toujours dans un état critique", ont-elles indiqué dans un communiqué.

Parmi les morts, treize n'ont pas été identifiés et les corps vont être soumis à des analyses médico-légales, selon la même source.

Mardi, le gouvernement arménien a annoncé avoir déjà accueilli plus de 13.000 réfugiés du Nagorny Karabakh, alors qu'un flot ininterrompu de véhicules transportant des familles et leurs affaires empilées sur les toits se pressait au dernier poste de contrôle azerbaïdjanais avant le territoire arménien, via le corridor de Latchine.