A Nairobi, l'Afrique espère des investissements pour agir sur le climat

Le président kényan a ouvert lundi à Nairobi un sommet historique sur le climat visant à faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte et solliciter une aide financière internationale pour révéler les "opportunités sans équivalent" du continent.

Ce premier Sommet africain pour le climat lance les quatre mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales, qui culmineront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP28 à Dubaï de fin novembre à début décembre.

Pendant trois jours, dirigeants et responsables d'Afrique et d'ailleurs, dont le chef de l'ONU António Guterres, sont accueillis dans la capitale kényane par le président William Ruto, qui souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de "proposer des solutions africaines" à la COP28.