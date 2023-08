Naissance d'un rare puma albinos dans un zoo du Nicaragua

"Nous prenons toutes les mesures pour qu'il soit dans le meilleur état de santé possible au coté de sa mère", a indiqué mercredi à l'AFP Carlos Molina, vétérinaire du zoo Thomas Belt de Juigalpa, à quelque 140 km de Managua.

Le puma est le deuxième plus grand félin des Amériques après le jaguar, et le quatrième du monde après le tigre et le lion.

Les gardiens du zoo évitent tout contact avec le petit puma, qui grandit avec sa mère dans une grotte d'un enclos clôturé, et espèrent que dans deux mois, il pourra recevoir les premiers soins vétérinaires.