"On ne demande pas la lune" mais un "cessez-le-feu", dit le chef humanitaire de l'ONU

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU Martin Griffiths a exigé vendredi devant les Nations unies un "cessez-le-feu" à Gaza pour venir en aide aux 2,2 millions de personnes piégées par la guerre entre le Hamas et Israël.

"On ne demande pas la lune. Nous demandons des mesures de base nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population civile et juguler le cours de cette crise", s'est insurgé M. Griffiths lors d'une intervention vidéo devant une réunion informelle de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

"Un cessez-le-feu humanitaire. Appelons ça comme on veut, mais ce qu'il faut d'un point de vue humanitaire est simple: arrêter les combats pour permettre aux civils de se déplacer en sécurité", a tonné le chef des opérations humanitaires de l'ONU devant les Etats membres des Nations unies.