"On ne peut pas avoir de double standards", défend le procureur de la CPI

"Personne n'est autorisé à commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité", a déclaré le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan dans une interview dimanche, quelques jours après avoir demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et des dirigeants du Hamas.

Karim Khan s'est trouvé sous le feu des critiques après avoir réclamé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza et en Israël.

"Notre travail ne consiste pas à nous faire des amis", a dit le procureur de la CPI dans une interview au journal britannique le Sunday Times publiée dimanche.