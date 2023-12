"On ne peut plus lutter seuls": le SOS des agriculteurs péruviens face à la sécheresse

Après plusieurs jours de sécheresse, une fine pluie humidifie à peine les semis. Sans plus de précipitations, les agriculteurs de la région de Junin, au Pérou, ne croient guère pouvoir continuer à travailler les champs du premier producteur de pommes de terre d'Amérique latine.

"On ne peut plus lutter seuls contre le changement climatique", témoigne Lidber Ramon, un agriculteur de 40 ans, alors que la pluie s'estompe dans les montagnes de Jauja, dans la région centrale de Junin, où vivent 4.500 agriculteurs et éleveurs.