Négociations au pas de course à l'OMS pour un accord sur la prévention des pandémies

Le temps presse pour les pays membres de l'OMS qui tentent de boucler vendredi, censé être le dernier délai, un accord mondial sur la prévention et la lutte contre les pandémies après plus de deux ans de travail.

Qu'un plan global ait été achevé ou non, le groupe chargé des tractations devra rendre compte de son travail devant l'AMS, organe suprême de l'OMS dont font partie 194 pays. Elle se prononcera sur un accord, si accord il y a.

La prévention et la lutte contre les pandémies sont devenues des défis d'autant plus majeurs depuis la catastrophe humaine et économique qu'a été le Covid-19, faute de préparation, de coordination et de solidarité.

Cela fait plus de deux ans qu'un collectif de pays planche sur un cadre général de réponse, mais en dépit de progrès ces dernières semaines, plusieurs obstacles semblent difficiles à franchir avant vendredi soir.