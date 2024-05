Netanyahu invité à parler devant le Congrès américain

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été invité par les chefs parlementaires républicains et démocrates à venir s'exprimer devant le Congrès, a indiqué vendredi le chef de la Chambre des représentants Mike Johnson.

"Nous sommes avec l'État d'Israël dans sa lutte contre le terrorisme, notamment en ce moment où le Hamas retient toujours captifs des citoyens américains et israéliens et que ses chefs mettent en danger la stabilité régionale", ont écrit les quatre leaders parlementaires de la Chambre et du Sénat dans leur invitation.

Le "speaker" (président) républicain de la Chambre des Représentants avait déjà annoncé la semaine dernière, lors d'une réception à l'ambassade d'Israël à Washington, que le Premier ministre israélien serait "bientôt" accueilli au Capitole pour une session conjointe du Congrès. L'invitation a été lancée par l'opposition républicaine au président Joe Biden. "Il s'agira d'une manifestation opportune et, je pense, très forte de soutien au gouvernement israélien au moment où il en a le plus besoin", avait alors déclaré Mike Johnson.