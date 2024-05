Netanyahu: la reconnaissance de l'Etat palestinien est "une récompense pour le terrorisme"

"A ce Mal, on ne peut pas donner un Etat", a estimé le dirigeant israélien, "ce sera un Etat terroriste, il tentera de commettre encore et encore le massacre du 7 octobre, et nous n'accepterons pas cela". "Une récompense pour le terrorisme n'apportera pas la paix", a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau.

L'Irlande et l'Espagne ont annoncé mercredi à leur tour, après la Norvège, la reconnaissance d'un Etat palestinien à compter du 28 mai, ont déclaré mercredi le Premier ministre irlandais Simon Harris ainsi que son homologue espagnol, Pedro Sánchez.