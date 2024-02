"Nette augmentation du recours à la force meurtrière illégale par Israël en Cisjordanie"

Les forces israéliennes déchaînent depuis quatre mois une vague de violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, accuse lundi Amnesty International. L'Etat hébreu "se livre à des homicides illégaux, notamment en recourant à la force meurtrière sans nécessité ou de manière disproportionnée lors de manifestations et d'arrestations, et privant les blessés d'assistance médicale", selon l'ONG.

De plus, avance Amnesty "les forces israéliennes ont parfois fait obstruction à l'assistance médicale pour des blessés graves (...) et attaqué ceux qui tentaient de venir en aide à des Palestiniens blessés, dont des secouristes".

L'organisation a enquêté sur quatre cas de l'usage illégal de la force meurtrière par les forces israéliennes - trois en octobre et un en novembre - ayant entraîné l'homicide illégal de 20 Palestiniens, dont sept enfants.

Au cours des derniers mois, Israël a multiplié les raids meurtriers en Cisjordanie, affirme encore l'ONG. "Récemment, les forces israéliennes ont procédé à un raid en se faisant passer pour des professionnels de santé. En 2023, au moins 507 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, dont au moins 81 mineurs, ce qui en fait l'année la plus meurtrière depuis que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a commencé à recenser les victimes en 2005".

"Ces homicides illégaux piétinent le droit international relatif aux droits humains et sont commis en toute impunité dans le contexte du maintien du régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématiques d'Israël sur les Palestiniens", a déclaré Erika Guevara-Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer et des politiques au niveau mondial. "Dans ce climat d'impunité quasi totale, il importe qu'un système de justice internationale digne de ce nom intervienne. Le procureur de la Cour pénale internationale doit enquêter".