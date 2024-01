Neuf soldats et miliciens syrien tués dans une attaque de l'État islamique

Les djihadistes du groupe État islamique (EI) ont tué neuf soldats du gouvernement syrien et membres de milices lors d'une attaque contre des postes militaires dans le désert oriental, a annoncé mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

"Des cellules de l'EI ont mené une attaque surprise, ciblant des positions de l'armée du régime et des forces de défense nationale dans la campagne occidentale de Deir Ezzor", frontalière de l'Irak, "tuant neuf d'entre eux et en blessant plus de 20", a déclaré l'OSDH.

L'attaque, qui a débuté lundi soir, a déclenché une fusillade qui s'est poursuivie jusqu'à l'aube mardi, selon l'ONG basée au Royaume-Uni mais disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie.