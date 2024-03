Nevada, Arizona: Biden tente de combattre le désamour de l'électorat hispanique

Sur ces terres de l'Ouest où la proportion d'habitants hispaniques ne cesse de croître, le président américain doit endiguer l'érosion de sa popularité auprès d'un électorat historiquement démocrate, mais de plus en plus séduit par son rival républicain.

Joe Biden, en quête d'un second mandat, est parti mardi faire campagne dans le Nevada et l'Arizona, Etats qui seront certainement décisifs lors de son face-à-face en novembre avec Donald Trump.

Grâce à des caisses de campagne rebondies, l'équipe du démocrate de 81 ans recrute et mobilise autant qu'elle le peut dans ces deux "swing states", le nom donné aux Etats américains qui penchent d'un côté ou de l'autre lors de la présidentielle, souvent à quelques dizaines de milliers de voix près.

"Avec le droit à l'avortement en question en Arizona et dans le Nevada, avec de nouveaux emplois bien rémunérés à vanter dans l'énergie verte et les composants électroniques, avec les syndicats derrière nous", Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris "sont en bonne place pour continuer à remporter des électeurs dans le sud-ouest" du pays, a assuré la directrice de campagne Julie Rodriguez dans un communiqué.

- Immigration -