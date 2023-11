A New York, les ventes d'art aux enchères ont dépassé deux milliards de dollars

Picasso, Monet, Cézanne, Basquiat, Rothko et ... Ferrari: les ventes aux enchères d'oeuvres d'art à New York ont dépassé en une semaine deux milliards de dollars, selon un bilan des grandes maisons du secteur qui se réjouissent d'un marché en pleine forme malgré les crises internationales.

Les mastodontes Sotheby's et Christie's, et le petit poucet Phillips, ont bouclé vendredi leur saison de ventes d'automne commencée le 7 novembre. Selon un montant total calculé par l'AFP, cela a représenté à eux trois 2,1 milliards de dollars grâce aux chefs d'oeuvre d'art moderne et contemporain adjugés lors de soirées new-yorkaises ultra-chics où se pressent collectionneurs et acquéreurs richissimes, anonymes, dans les salles de vente et au téléphone.