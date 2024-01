New York met fin à une longue série: 700 jours sans neige

La service météorologique américain (NWS) pour l'Etat et la ville de New York a même annoncé sur X (ancien Twitter) que la "longue série" de 701 jours sans "un pouce (2,5 cm) de neige sur Central Park" avait pris "fin".

New York a mis un terme mardi à une "longue série" de 700 jours sans neige avec quatre centimètres de manteau blanc recouvrant les célébrissimes Central Park et arrondissement de Brooklyn.

Après un week-end prolongé, les chutes de neige dans la nuit de lundi à mardi ont provoqué au nord de New York, dans le comté résidentiel de Westminster, quelques perturbations des transports et la fermeture d'écoles.

Les autres arrondissements de New York, comme le gigantesque Brooklyn, s'est lui aussi couvert d'un manteau blanc rappelant des images d'Epinal des hivers de la plus grande ville des Etats-Unis, aux saisons traditionnellement très marquées.

La mégapole et ses 8,5 millions d'âmes -- auxquelles s'ajoutent les millions d'habitants des banlieues new-yorkaises de l'Etat du New Jersey (ouest), de la péninsule de Long Island (est) et du comté de Westminster (nord) -- n'avaient pas vu de chute de neige significative depuis près de deux ans.

Il y a plus d'un an, à Noël 2022, le "blizzard du siècle" et plus d'un mètre de neige dans le nord et l'ouest de l'immense Etat, en partie rural, de New York avaient provoqué des dizaines de morts, notamment dans la grande ville de Buffalo à la frontière canadienne.

Aux Etats-Unis et dans le reste du monde, la fréquence, l'intensité et l'imprévisibilité des intempéries estivales et hivernales augmentent en raison du changement climatique.