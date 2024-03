New York se lance dans le compost à grande échelle, mais la méthode irrite

New York met en place progressivement le ramassage des déchets organiques dans toute la ville, un tournant pour la métropole, mais la méthode crispe les acteurs locaux historiques du compost, dont les financements sont coupés.

"Il fallait être motivé" se souvient-il. "Mais maintenant, je n'ai qu'à descendre en bas de chez moi."

Après le Queens et Brooklyn, la municipalité prévoit d'équiper toute la ville de ces nouvelles poubelles marron et orange d'ici la fin de l'année. L'an prochain, le tri deviendra obligatoire et passible d'amende.

L'enjeu est de taille pour une cité qui génère quotidiennement 11.000 tonnes d'ordures, dont un tiers de déchets alimentaires. L'an dernier, la collecte des déchets organiques ne représentait que 3% du total ramassé, selon les chiffres de services de propreté (DSNY).