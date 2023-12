New York sera "détruite" par un grand nombre de nouveaux arrivants, selon le maire

Plus de 150.000 migrants sont arrivés à New York sur un an et demi. La ville américaine semble avoir atteint les limites de ses capacités, prévient mercredi le maire démocrate Eric Adams.

"Je n'ai jamais eu dans ma vie un problème dont je ne voyais pas la fin, mais là, je ne vois pas la fin", a-t-il déclaré. "Cette affaire va détruire New York."

M. Adams fait principalement référence au manque de logements et de ressources financières de New York pour s'occuper des nouveaux arrivants. L'une des raisons pour lesquelles New York attire tant de monde est l'obligation légale de la Ville de fournir un logement à toute personne qui en fait la demande. Près de 70.000 migrants, réfugiés et demandeurs d'asile, originaires pour la plupart de pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, ont été hébergés dans des résidences qui accueillaient auparavant des dizaines de milliers de sans-abri.