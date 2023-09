New York s'offre un centre d'arts du spectacle sur le site du 11-Septembre

La gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul, le maire de la mégapole Eric Adams, l'un de ses prédécesseurs Michael Bloomberg, et le milliardaire Ron Perelman, qui a donné son nom au centre d'arts vivants, ont tenu ensemble -- plutôt que coupé -- un gros ruban d'inauguration.

On y trouve à la place deux impressionnants bassins en guise de mémorial, un gigantesque musée du souvenir et un ensemble de gratte-ciel, dont la tour géante One World Trade Center (WTC).

"J'ai perdu mon mari David et à chaque fois que je me rends sur ce site, je change d'état d'esprit: d'un sentiment d'une perte brutale et inexplicable (...) à, deux décennies plus tard, quelque chose qui me remplit d'espoir", a témoigné lors d'une cérémonie Paula Grant Berry, membre du jury qui avait choisi le design du mémorial du 11-Septembre.

Après les attaques, les dirigeants new-yorkais voulaient ériger sur "Ground Zero" un centre d'arts qui porterait à son fronton une citation du compositeur et chef d'orchestre américain Leonard Bernstein, après l'assassinat de John F. Kennedy en 1963: "Cela sera notre réponse à la violence: faire de la musique encore plus intensément, de manière encore plus belle et plus fidèlement encore".

Cette promesse a été lue au PAC NYC où été joué un titre de "West Side Story" composé par Bernstein et Stephen Sondheim, "Somewhere".